Meduca anuncia calendario y cronograma de recuperación académica 2025

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer el calendario y los lineamientos oficiales del Programa de Recuperación Académica Estudiantil (PRAE) 2025, dirigido a estudiantes de premedia y media, tanto de centros educativos oficiales como particulares, que hayan reprobado hasta tres asignaturas durante el año escolar 2025.

Según informó la institución, el programa busca “reforzar los aprendizajes y ofrecer una oportunidad académica a los estudiantes”, mediante un proceso estructurado que incluye inscripción, capacitación docente, clases, evaluación y certificación.

Los directores de los centros educativos deberán encargarse de la organización de las inscripciones, la coordinación del programa, el seguimiento de la asistencia estudiantil y la elaboración de informes estadísticos. También les corresponderá “emitir certificaciones y gestionar los pagos a los docentes participantes”.

El Ministerio reiteró que solo docentes inscritos en el Registro Permanente de Elegibles podrán impartir clases dentro del PRAE.

Por su parte, los supervisores escolares brindarán “acompañamiento técnico-pedagógico y monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa”, según indicó la entidad.

Calendario oficial del PRAE 2025

-Inscripciones: 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

-Capacitación docente: 30 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

-Desarrollo del programa: 5 de enero al 6 de febrero de 2026.

-Las clases se dictarán de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos.

-Evaluaciones: 9 al 11 de febrero de 2026.

-Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026.

-Entrega de consolidados regionales: 19 de febrero de 2026.

-Revisión y presentación de resultados: 23 de febrero de 2026.

-Entrega de certificados y diplomas de 9° y 12°: 26 de febrero de 2026.

Costo del programa

-El valor por asignatura será de B/. 7.00, distribuido de la siguiente manera:

-B/. 5.00 para el pago a los docentes.

-B/. 2.00 para materiales didácticos, tecnología e insumos necesarios para el desarrollo del programa.