Meduca anuncia misión oficial de la ministra Lucy Molinar en Israel y Qatar

El Ministerio de Educación informó que la ministra Lucy Molinar realizará una misión oficial del 31 de enero al 9 de febrero, como parte de una agenda bilateral que se desarrollará en el Estado de Israel y el Estado de Qatar.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante este periodo se designó a Roberto Sevillano como ministro encargado de Educación, mientras que el secretario general, Luis Herrera, asumirá las funciones de viceministro Administrativo encargado.

Durante la misión, la ministra Molinar participará en una Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial, además de integrar la delegación nacional que, junto al canciller de la República, desarrollará una visita de trabajo orientada a fortalecer las relaciones bilaterales de Panamá.

La agenda contempla el impulso de la cooperación política, educativa, económica y tecnológica con regiones de alto dinamismo global, con el objetivo de generar oportunidades de intercambio y desarrollo para el país.

El Ministerio de Educación reiteró que las funciones administrativas y operativas de la institución continuarán desarrollándose con normalidad durante la ausencia de la titular.