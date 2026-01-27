Nacionales

Meduca defiende la licitación del almuerzo escolar

Meduca defiende la licitación del almuerzo escolar
ML | Almuerzo escolar en un colegio del país.
Redacción Web
27 de enero de 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) alertó sobre la circulación de información falsa relacionada con la licitación del almuerzo escolar y reiteró que la desinformación puede afectar la correcta ejecución de este programa.

De acuerdo con un comunicado del Meduca, “el acto de licitación pública No. 2025-0-07-19-99-LP-000105, para el suministro, transporte, entrega y descarga en sitio de alimentos para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos, a nivel nacional, tiene su apertura de propuesta el día 5 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el pliego de cargos, en estricto cumplimiento de los principios que rigen la normativa vigente en materia de contrataciones públicas”.

“Este proceso se desarrolla con total transparencia, legalidad y responsabilidad, garantizando que cada etapa responda al interés superior de nuestros estudiantes y al buen uso de los recursos del Estado”, reiteraron de la entidad.

Por último, exhortaron a la ciudadanía “a actuar con responsabilidad e informarse a través de los canales oficiales”.

Tags:
Meduca
|
licitación
|
almuerzo escolar
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR