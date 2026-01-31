Meduca interviene escuelas de Panamá Este con apoyo del Plan Libertad

El Ministerio de Educación (Meduca), en coordinación con el Ministerio de Gobierno, intervino dos centros educativos de la región educativa de Panamá Este como parte del Plan Libertad, una iniciativa que busca mejorar la infraestructura escolar mediante trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

Las labores se realizaron esta semana en el Centro Educativo Tierra Prometida y en la escuela Unión de Azuero, donde se ejecutaron trabajos de pintura, mantenimiento de techos, albañilería y adecuaciones generales, utilizando mano de obra de personas privadas de libertad, bajo supervisión de los estamentos correspondientes.

Gracias a estas acciones, más de 1,500 estudiantes y más de 50 docentes resultan beneficiados, al contar con espacios educativos más seguros y adecuados para el inicio del año lectivo.

De acuerdo con el cronograma establecido, para la próxima semana se prevé la intervención de otras 11 escuelas ubicadas en áreas de difícil acceso y en la comarca Guna de Madungandí, con el apoyo de estamentos de seguridad y otras instituciones del Estado.

Durante las jornadas, los privados de libertad expresaron su agradecimiento por la oportunidad de contribuir con trabajos en beneficio de la sociedad, especialmente en favor de niños y niñas que iniciarán el nuevo periodo escolar. Algunos de ellos cuentan con conocimientos y experiencia en áreas como ingeniería, albañilería, electricidad y otros oficios, lo que permite optimizar la ejecución de las labores.