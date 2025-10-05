Meduca suspende clases en Boquete y Cerro Punta por inundaciones

Este lunes, 6 de octubre, se suspenderán las clases en todos los centros educativos oficiales y particulares del distrito de Boquete y de la comunidad de Cerro Punta, en el distrito de Tierras Altas, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona, informó en un comunicado el Ministerio de Educación.

“Las fuertes Lluvias han ocasionado inundaciones, deslizamientos y desbordamientos, lo que impide el acceso a varios centros educativos y pone en riesgo la seguridad de la comunidad escolar. Se recomienda a la población mantener la precauci6n, evitar transitar por zonas afectadas y seguir las orientaciones del SINAPROC y de las autoridades locales.

La entidad afirmó que se mantendrá monitoreando la situación y comunicará en el momento oportuno cualquier actualización sobre el restablecimiento de las clases.