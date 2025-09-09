Meduca y Miviot buscan terrenos para nuevas escuelas en Panamá

Con el objetivo de “identificar posibles terrenos para la construcción de nuevas escuelas en distintas regiones del país”, el equipo de Proyectos del Ministerio de Educación (Meduca), en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), sostuvo una reunión para avanzar en la planificación de estas iniciativas.

Las autoridades confirmaron que continuarán trabajando de manera conjunta para ejecutar proyectos que beneficiarán a miles de estudiantes panameños.

La directora Nacional de Proyectos del Meduca, Tarcila Soane, indicó que cuentan con el respaldo del Miviot, que “está desarrollando un plan integral para facilitar terrenos que favorezcan la construcción de más planteles escolares, especialmente en áreas como Panamá Norte y Panamá Este, que presentan una alta concentración de estudiantes”.

Por su parte, el ministro de Miviot, Jaime Jované, señaló que la reunión fue “de gran importancia para revisar los planes a futuro destinados a mejorar las condiciones de escolaridad a nivel nacional mediante la disponibilidad de nuevos terrenos”.

Durante el encuentro, ambas entidades evaluaron distintos criterios técnicos con el fin de priorizar espacios que respondan a la creciente demanda educativa y contribuyan a la mejora de la infraestructura escolar.