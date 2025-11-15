Mega jornada de esterilización en Coclé beneficia a 2,000 mascotas

A través del programa Misión Patitas del despacho de la primera Dama, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una mega jornada de esterilización que atenderá a 2,000 perros y gatos en la provincia de Coclé del 13 al 16 de noviembre.

Esta iniciativa forma parte del compromiso con el bienestar animal y la salud pública, dirigida a mascotas de familias de bajos recursos, rescatistas y animales sin hogar. Los procedimientos incluyen una atención veterinaria completa con medicamentos y desparasitación.

Durante el evento, se formalizó un convenio de colaboración entre Spay Panamá y la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), presidida por la primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, para financiar y expandir estas campañas a nivel nacional.

En tan solo 13 meses, esta alianza ya ha permitido la esterilización de más de 15,500 animales. Además, Spay Panamá alcanzará un hito histórico en esta jornada: el paciente número 400,000 esterilizado, consolidándose como un referente regional.

La primera Dama destacó que estas acciones no solo “combaten el abandono, la precariedad, el maltrato y las enfermedades, sino que también siembran empatía”.

La ruta de Misión Patitas continuará el 22 y 23 de noviembre en Colón, con el objetivo de esterilizar a otros 1,000 animales.