Menos hijos y más bodas en el 2025

Durante el 2025, se inscribieron 64,252 nacimientos (32,877 niños y 31,375 niñas), cifras en las que sobresalen tres provincias: Panamá, con 23,835; Chiriquí, con 10,663, y la comarca Ngäbe-Buglé, con 5,831, según informó la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral.

En tanto, el registro de defunciones en el 2025 fue de 23,946 (13,536 hombres y 10,410 mujeres), un 37.26% por debajo en comparación al 62.74% en nacimientos de este año.

En materia de uniones formales ante la ley, se informó que, en 2025, la cifra de inscripciones de matrimonios en todo el país alcanzó un total de 11,595. En cuanto a divorcios en 2025, la estadística es de 4,370 a nivel nacional. Las cifras indican que el año pasado hubo una clara mayoría de 62.31 % en los matrimonios frente a un 37.69 % en los divorcios.

Tomando los datos oficiales del 2025, la población panameña mostró un fenómeno sociodemográfico en el que se resalta que la cifra de nacimientos marca una disminución de un 2% de inscripciones con respecto al año anterior (2024); en los matrimonios hubo un aumento de 13%, las defunciones se incrementaron en un 2% y los divorcios disminuyeron un 2% durante el mismo periodo, según los datos oficiales.

Sobre la disminución en los nacimientos, el sociólogo José Clemente Lasso indicó que “hay una tendencia a no establecer relaciones permanentes. Esto vinculado a las condiciones económicas que tiene el país y mantener un estatus de vida acorde a las necesidades propias”.