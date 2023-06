Mesoamérica experimenta amenazas de retroceso en derechos territoriales, revela reporte

El informe recién publicado bajo el título “¿Quiénes son los dueños de la tierra del mundo?” (Who Owns the World’s Land?), elaborado por la organización Rights and Resources Initiative (RRI), llega como una herramienta para promover los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las comunidades locales.

De acuerdo con el informe, la Ciudad de Panamá fue parte del lanzamiento mundial del reporte este jueves 15 de junio, en el marco de la primera Semana Climática Mesoamericana organizada por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), donde se congregan más de 200 líderes de comunidades indígenas, autoridades gubernamentales regionales, ONG, donantes y organizaciones de defensa de los derechos sobre la tierra.

El informe enlista recientes victorias jurídicas en tenencia de la tierra de estas poblaciones. Sin embargo, a pesar de estas victorias, de acuerdo al informe, la superficie donde los derechos sobre la tierra de estas comunidades son reconocidos solo ha aumentado un 0,5% en Mesoamérica en los últimos cinco años.

Se detalla que “los bosques mesoamericanos contienen el 47% de las reservas forestales de carbono de la región, aproximadamente el 8% de la biodiversidad mundial y cubren sólo el 0,5% de la superficie terrestre. Estos bosques sustentan a más de 5 millones de personas de más de 60 grupos étnicos y lingüísticos, que dependen en gran medida de los recursos naturales que proporcionan”.

Levi Sucre Romero, indígena bribri y coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), señala que “nos estamos uniendo para aprovechar estos avances positivos, para demostrar que el cambio es posible gracias a las luchas arduamente ganadas por nuestras comunidades Indígenas y locales en todo el mundo.

Sara Omi, indígena emberá y presidenta de la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de la AMPB, afirma que “los objetivos están ahí, consagrados legalmente, ahora tenemos que pensar en alcanzarlos, por lo que demandamos a nuestros gobiernos poner en marcha los mecanismos necesarios para hacerlo de manera urgente. Tenemos que garantizar el reconocimiento y la protección de todos los Pueblos Indígenas en sus lugares culturales y sagrados. Tenemos que acelerar nuestra acción, ayudando a ampliar y promulgar las soluciones que nos dieron nuestros antepasados”.