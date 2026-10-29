Metro de Panamá sanciona con $500 a usuario por forzar puertas en la estación Las Mañanitas

El Metro de Panamá, S.A. informó que sancionó con B/.500.00 a un usuario tras un incidente ocurrido el martes 27 de octubre de 2026 en la estación Las Mañanitas de la Línea 2, el cual fue difundido a través de redes sociales.

Según la verificación realizada por el Centro de Control de Operaciones mediante el sistema de videovigilancia, el pasajero introdujo el pie para impedir el cierre de las puertas y posteriormente las forzó con ambas manos para abordar el tren con dirección a la estación San Miguelito.

Al llegar a San Miguelito, el usuario fue abordado por unidades de la Policía Nacional y personal del Metro. Tras confirmar su responsabilidad en las imágenes de vigilancia, se procedió a la sanción correspondiente por incumplir el Reglamento de Viajeros (Decreto Ejecutivo N.° 261 del 4 de abril de 2014).

La empresa detalló que esta acción viola el artículo 25, numeral 2, clasificado como infracción grave al poner en peligro la seguridad de los pasajeros o causar daños a los equipos. Este tipo de faltas contempla multas que van desde B/.301.00 hasta B/.700.00.

Finalmente, el Metro de Panamá hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de Metrocultura, recordando que forzar las puertas o interferir con el funcionamiento de los trenes compromete la seguridad y la continuidad del servicio.