Metro de Panamá suspende servicio en las líneas 1 y 2 tras sismo

El servicio en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá se mantiene temporalmente suspendido tras el sismo registrado este viernes, mientras se realizan inspecciones estructurales en las instalaciones del sistema.

El Metro de Panamá informó que todas las estaciones de ambas líneas fueron evacuadas como medida preventiva.

La entidad indicó que, tras el movimiento sísmico, el Cuerpo de Bomberos autorizó el inicio de las inspecciones estructurales. La reanudación del servicio estará sujeta a los resultados de estas evaluaciones y a las verificaciones correspondientes.

El Metro solicitó a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde comunicará oportunamente cualquier actualización sobre la operación del sistema.