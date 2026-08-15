MiAmbiente abre sus expedientes ambientales a la ciudadanía

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIAs) ya pueden ser consultados en línea por la ciudadanía, como parte de un proceso de digitalización y mayor transparencia en la gestión ambiental.

La institución explicó que los estudios ingresados desde el 1 de octubre de 2025 están disponibles en la plataforma e-SEVIA, que permite presentar, registrar y dar seguimiento de manera digital a los proyectos sometidos a evaluación ambiental.

Mientras que los EsIAs resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025 pueden consultarse mediante Prefasis, plataforma que reúne los estudios gestionados antes de la implementación de e-SEVIA.

MiAmbiente destacó que durante 2025 procesó y resolvió 943 estudios, de los cuales 717 fueron aprobados, vinculados a inversiones superiores a B/.5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos.

En el primer semestre de 2026, la entidad procesó otros 377 EsIAs y aprobó 304, asociados a más de B/.1,418 millones en inversión y una generación estimada de 13,103 empleos.

Además, el Ministerio trabaja en la digitalización de más de 11,000 expedientes físicos correspondientes a estudios presentados antes de 2016. La meta es completar este proceso antes del 1 de julio de 2027, para que todos los EsIAs estén disponibles en línea.

Las plataformas pueden consultarse desde el sitio web de MiAmbiente y la información también está disponible de forma presencial en las sedes de la institución a nivel nacional.