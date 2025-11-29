MiAmbiente anuncia reapertura del Parque Nacional Volcán Barú

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó de la reapertura de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú, en Chiriquí, a partir del 30 de noviembre, tras confirmarse una mejora en las condiciones climáticas.

“Los vientos fuertes registrados ayer han disminuido, permitiendo el ingreso seguro de visitantes. Se exhorta a los senderistas a caminar con precaución, seguir las recomendaciones de seguridad y acatar las indicaciones de los guardaparques”, informó la institución a través de redes sociales.

El pasado 28 de noviembre, la Dirección Regional del MiAmbiente en la provincia de Chiriquí ordenó el cierre temporal de todos sus senderos de acceso, incluyendo el sendero Los Quetzales, debido a las condiciones climatológicas adversas que se registraban en el Parque Nacional Volcán Barú.

“En la cima del parque se mantienen vientos superiores a los 50 km/h, acompañados de temperaturas extremadamente bajas, lo que incrementa el riesgo de hipotermia en senderistas y visitantes. Además, riesgo de caída de árboles”, había señalado la entidad en un comunicado.