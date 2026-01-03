MiAmbiente, bocatoreños y comarca Ngäbe Buglé firman pacto por Isla Escudo de Veraguas

Tras cinco horas de intenso debate en David, Chiriquí, el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro logró un acuerdo con más de 60 líderes de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé. El objetivo es la conservación y el desarrollo sostenible del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas Degó, un ecosistema único en el planeta.

Este consenso marca el inicio de una estrategia para frenar el deterioro de la isla. Las medidas incluyen el envío inmediato de guardaparques y agentes de la Policía Ambiental, quienes contarán con un refugio permanente en el sitio para realizar patrullajes y evitar daños ambientales.

Navarro fue enfático al explicar que las normativas actuales buscan un equilibrio entre la ecología y el bienestar social: “Las resoluciones permitieron frenar procesos de deterioro ambiental y actualmente trabajamos en su adecuación para garantizar la protección del área sin desconocer las necesidades de subsistencia de las comunidades locales”.

La isla es famosa por albergar al perezoso pigmeo y al colibrí Amazilia, especies que no existen en ningún otro lugar. Por ello, el plan incluye un consejo científico y un comité asesor que diseñarán un Plan de Manejo que regule la pesca y el turismo de forma técnica y responsable.

El ministro proyecta un futuro próspero para la zona basado en el respeto a la biodiversidad. “Vamos a convertir a Escudo de Veraguas en un polo de conservación y desarrollo sustentable con actividades que no dañan la naturaleza, sino que nos dan pan para hoy, pan para mañana y pan para siempre”, afirmó con optimismo.

Desde la perspectiva indígena, Ausencio Palacios, vocero de la comarca Ngäbe Buglé, celebró que el encuentro fuera democrático. Según Palacios, la reunión permitió generar propuestas para fortalecer la administración del área, apoyar la pesca artesanal y ordenar el turismo bajo criterios claros.

Por su parte, el sector empresarial también dio su visto bueno. Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, destacó que el diálogo fue la clave para integrar la protección de la naturaleza con el bienestar económico de la población bocatoreña.

En esa misma línea, el alcalde de Bocas del Toro, Wilbur Martínez Dixon, reafirmó su compromiso con la soberanía y el orden: “Estamos de acuerdo con lo planteado y dispuestos a participar para que Escudo de Veraguas sea utilizada con orden, en beneficio de los bocatoreños, los panameños y el turismo”.

Finalmente, el ministro Navarro recordó el significado de Degó (“en la mañana”) como símbolo de un nuevo comienzo. “Tenemos que salvar la Isla Escudo de Veraguas y cuidarla porque es un recurso único en el mundo; es un Edén que nos ha dado Dios y que debemos proteger juntos como patrimonio natural de todos los panameños”, concluyó.