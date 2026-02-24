MiAMBIENTE cobra B/. 669,823.48 a Campos de Pesé por multa ambiental pendiente desde 2014

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que logró recuperar B/. 669,823.48, correspondientes a la multa impuesta a la empresa Campos de Pesé, S.A. por la contaminación con vinaza del río La Villa, una sanción que permaneció pendiente desde 2014. El pago “se hizo efectivo el 11 de febrero del presente año”, luego de que la institución activara un proceso de cobro coactivo.

Conforme al reporte, la multa original, fijada en B/. 608,930.44, fue establecida mediante la Resolución AG-0688-2014 del 3 de octubre de 2014, tras comprobarse la afectación a la fuente hídrica. Aunque la empresa interpuso recursos ante diversas instancias, “la sanción se mantuvo sin modificación”; pese a ello, el pago no se realizó en ese momento.

En diciembre de 2025, el expediente fue remitido al Juzgado Ejecutor de MiAMBIENTE para iniciar el proceso de cobro coactivo. Una vez recibido, “se emitió el mandamiento de pago y se activaron las medidas legales correspondientes”.

Como parte de estas acciones, la institución informó que “se enviaron oficios a entidades bancarias e instituciones gubernamentales, incluyendo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre”, lo que permitió el secuestro de 69 vehículos pertenecientes a la empresa, así como una cuenta bancaria.