MiAmbiente convoca limpieza de playa este domingo 27 de septiembre

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció una jornada de limpieza de playa para este domingo 27 de septiembre, con el objetivo de retirar residuos de las costas y contribuir a la protección de los océanos.

De acuerdo con la entidad, la actividad iniciará a las 8:00 a.m. y tendrá como punto de encuentro el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, con entrada por Villa del Rey.

MiAmbiente invitó a la ciudadanía a sumarse a la jornada y participar en las labores de recolección de desechos que afectan los ecosistemas marinos y costeros.

Para la actividad, los participantes deberán llevar camisa de manga larga, termo reutilizable, bloqueador solar, gorra, repelente de mosquitos y zapatos cerrados. También podrán participar niños mayores de 10 años.

MiAmbiente indicó que los participantes solo deben llevar sus ganas de contribuir, mientras que la misión y las actividades estarán a cargo de los organizadores.