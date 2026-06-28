MiAmbiente decomisa 620 huevos de tortuga marina en Isla Cañas, Los Santos

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), informó que, en coordinación con la Policía Ambiental de la Policía Nacional, evitó la extracción ilegal de 620 huevos de tortuga marina durante un patrullaje preventivo realizado en Isla Cañas, provincia de Los Santos.

De acuerdo con la entidad, durante el operativo fue detenido un ciudadano, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La acción forma parte de las labores de vigilancia y protección de la fauna silvestre que se desarrollan en este importante sitio de anidación de tortugas marinas.

MiAmbiente indicó que los huevos decomisados permanecen bajo evaluación técnica para determinar el manejo más adecuado, conforme a los protocolos de conservación establecidos. Asimismo, reiteró el llamado a la población a respetar la normativa ambiental y denunciar cualquier actividad que atente contra las especies protegidas y sus hábitat.