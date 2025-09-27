MiAmbiente fortalece capacidades técnicas en gestión hídrica en la Provincia de Veraguas

La Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Departamento de Recursos Hídricos, desarrolló un Taller de Fortalecimiento de Capacidades Técnicas en la provincia de Veraguas, informó la entidad ambiental.

MiAmbiente en un comunicado informó que, el encuentro reunió a equipos técnicos de la sede central y de las direcciones regionales de la entidad, quienes revisaron avances, alinearon criterios de trabajo y presentaron propuestas de proyectos e instrumentos normativos clave para mejorar la gestión hídrica.

A la vez resaltó que la actividad se realizó con el propósito de reforzar las capacidades institucionales y coordinar acciones prioritarias en materia de gestión del recurso hídrico a nivel nacional.

De igual manera señaló que entre los temas abordados se destacó la actualización de manuales técnicos, los procedimientos para la perforación y construcción de pozos, la estandarización de formularios de solicitud, pruebas de bombeo y registros de pozos, así como la modernización de herramientas digitales para el trabajo en campo mediante el uso de tablets.

En este sentido la entidad enfatizó que se discutieron propuestas relacionadas con permisos temporales y el análisis de mecanismos administrativos, siempre orientados a fortalecer la capacidad de respuesta técnica de la institución y brindar mayor eficiencia en los procesos.

De forma estratégica, también se planificó la agenda de actividades del Departamento de Recursos Hídricos para el año 2026, consolidando acciones que respondan a las prioridades nacionales en materia de seguridad hídrica y al compromiso institucional de garantizar un manejo sostenible del agua.