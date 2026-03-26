MiAMBIENTE refuerza su capacidad técnica

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció un salto tecnológico en su capacidad de supervisión mediante la incorporación de equipos especializados y nuevas metodologías de monitoreo. Esta actualización técnica, que incluye la suma de profesionales de alto nivel, busca garantizar evaluaciones más precisas sobre el estado de los ecosistemas nacionales.

Según destacó MiAmbiente, el uso de estas herramientas científicas permitirá un control más estricto y objetivo del cumplimiento de las obligaciones ambientales, asegurando que cada proyecto en el país se ajuste estrictamente a la normativa vigente.

La entidad reveló que este fortalecimiento institucional permite a los equipos técnicos realizar verificaciones en campo con mayor rigurosidad, integrando inspecciones directas, mediciones ambientales, análisis de datos, revisión documental y herramientas geoespaciales que facilitan una evaluación más completa de los componentes ambientales.

Las evaluaciones son realizadas por la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA), mediante equipos técnicos fortalecidos con especialistas de distintas áreas como hidrología, geología, ingeniería ambiental, biología y ciencias ambientales, lo que permite desarrollar procesos de fiscalización más rigurosos y con mayor sustento técnico en las áreas evaluadas. Estos avances incluyen monitoreos de calidad del aire, mediciones de ruido y vibraciones, análisis de calidad de agua superficial y subterránea, así como evaluaciones de cobertura vegetal y procesos de restauración ecológica en áreas intervenidas. Las mediciones se realizan mediante laboratorios externos acreditados y equipos especializados que operan bajo estándares internacionales de calidad y trazabilidad, detallaron en comunicado.

Como parte de este fortalecimiento técnico, MiAMBIENTE también ha incorporado metodologías científicas como el biomonitoreo mediante macroinvertebrados acuáticos, utilizados como bioindicadores para evaluar la calidad ecológica de los cuerpos de agua. Este tipo de monitoreo permite conocer las condiciones del ecosistema acuático a lo largo del tiempo y complementar los análisis fisicoquímicos tradicionales, generando información más completa sobre el estado de las fuentes hídricas.

Estas herramientas y metodologías se aplican actualmente en los distintos procesos de verificación ambiental que realiza MiAMBIENTE en el país, incluyendo proyectos de infraestructura, actividades extractivas y otras intervenciones que requieren supervisión ambiental.

En el proyecto de la carretera Panamericana Este, se verifican actualmente aspectos relacionados con la estabilidad de taludes, control de erosión, manejo de sedimentos en ríos y quebradas, generación de polvo, emisiones de maquinaria, niveles de ruido y vibraciones, conectividad ecológica y pasos de fauna, así como el proceso de remoción de vegetación asociado a las obras.

De igual forma realizan verificaciones ambientales en la mina Cobre Panamá, y el mantenimiento seguro del sitio donde equipos técnicos multidisciplinarios realizan inspecciones periódicas en campo para evaluar el estado de las infraestructuras del proyecto, el manejo del sistema hídrico, la estabilidad de estructuras, así como monitoreos de calidad de agua, aire, suelo, flora, fauna y bioindicadores.

Asimismo, destacaron que en la Cantera FCC, ubicada en Panamá Oeste, donde las inspecciones se enfocan en verificar el control de emisiones de material particulado (polvo), el manejo adecuado de combustibles, residuos industriales, el uso de explosivos conforme a los permisos correspondientes y el funcionamiento de los sistemas de manejo de aguas y pozas de sedimentación, incluyendo la toma de muestras para análisis fisicoquímicos.