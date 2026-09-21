MiAmbiente reporta hallazgo de manatí sin vida en Bocas del Toro

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre el hallazgo de un manatí sin vida en la desembocadura del río San San, dentro del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, en Bocas del Toro.

El reporte fue atendido por guardaparques de la entidad, con la participación de la organización comunitaria AMMVECONA y unidades de la Policía Ambiental.

Según MiAmbiente, la inspección externa realizada por un biólogo no evidenció lesiones visibles. De acuerdo con las condiciones encontradas, entre las posibles causas del deceso se consideran la asfixia o una muerte natural.

El ejemplar fue posteriormente enterrado dentro del área protegida, siguiendo las medidas y procedimientos correspondientes.