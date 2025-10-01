MiBus adquirirá 60 buses eléctricos

ML | La empresa de Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus), inició ayer el proceso de precalificación para la licitación pública internacional que contempla la adquisición de 60 autobuses eléctricos de batería cero emisiones, infraestructura de recarga de alta capacidad, sistemas de gestión, mantenimiento y capacitación especializada.

En un comunicado MiBus detalló que se espera cerrar el proceso de recepción de solicitudes a finales de noviembre.

La sesión reunió a fabricantes de autobuses, desarrolladores de infraestructura de recarga, contratistas de ingeniería y proveedores de servicios especializados con experiencia internacional, quienes conocieron de primera mano el alcance, los requisitos y el cronograma del proyecto.

MiBus y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que brinda acompañamiento técnico y financiero, invitaron a las empresas a participar en un proceso “abierto, transparente e inclusivo, con reglas claras y una hoja de ruta definida”.