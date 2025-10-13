Bordanea: La belleza viene de adentro

La presentadora y actriz Roseta Bordanea compartió su visión sobre la belleza, la autenticidad y los desafíos de su carrera en los medios, previo a su participación en Empowoman 2025.

Para Bordanea, el valor reside en la esencia: “Simplemente uno debe regirse por la belleza interior. Yo siento que eso es lo que más valor puede tener, más que la belleza física”.

Destacó que el bienestar integral se cultiva cuidando las emociones y la espiritualidad, lo que se refleja inevitablemente en el exterior. Un ejemplo de este enfoque es su reciente compromiso con el ejercicio, no por lo físico, sino porque la hace sentir “más enérgica, más positiva” para arrancar el día con todo.

En una industria a menudo criticada por imponer estándares de imagen, Roseta Bordanea enfatizó la importancia de ser auténtica. La comunicadora asegura que nunca ha sentido la presión de cambiar su estilo y que ser ella misma en esencia es clave. Sin embargo, reconoció los desafíos de la exposición diaria, especialmente como madre de dos hijos, donde el cansancio es una realidad. A pesar de las críticas en redes sociales, ella prioriza su bienestar y el de su familia, confiando en que la pasión por su trabajo se transmite en la pantalla.