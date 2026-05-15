MiBus anuncia desvíos por desfile de la Etnia Negra

MiBus informó que este domingo, 17 de mayo, se realizarán desvíos temporales en rutas que circulan por Río Abajo debido al Desfile de la Etnia Negra 2026.

El operativo se mantendrá de 10:30 a.m. a 7:00 p.m. y afectará el tránsito en sectores de Vía España y Río Abajo.

A continuación la descripción del desvío:

Vía España sentido ida:

Se desviarán por la Av. Cincuentenario, más adelante girará a la derecha por Av. Ernesto T. Lefevre y luego al cruce de la 12 de Octubre con Vía España donde girará a mano izquierda para continuar con el recorrido habitual.

Vía España sentido regreso:

Una vez pase la parada Depósitos de Panamá-R, girará a la derecha por la Av. Ernesto T. Lefevre, para llegar a la intersección con Av. Cincuentenario donde girará a la izquierda hacia Balboa para continuar con el recorrido regular.

El desfile forma parte de las actividades del Mes de la Etnia Negra y recorrerá desde Calle 6.ª de Río Abajo hasta el Colegio República de Haití.