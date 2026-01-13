MiBus modifica requisitos del proyecto de electromovilidad financiado por el BID

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó a los interesados y al público en general la publicación de la Enmienda No. 6 al Documento de Precalificación del Proyecto Integral de Electromovilidad y de Aumento de la Resiliencia de la Infraestructura del Transporte Público de la Ciudad de Panamá, identificado bajo los códigos PN-L1185 / PN-G1012.

Se recordó que el proyecto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la enmienda fue emitida conforme a lo establecido en la Sección I: Instrucciones a los Solicitantes (IAS), Punto 9, con el objetivo de introducir modificaciones al documento de precalificación antes del vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes.

De acuerdo con MiBus, “los ajustes buscan facilitar una correcta preparación de las propuestas por parte de los potenciales solicitantes, reforzando la claridad del proceso y asegurando condiciones equitativas para todos los participantes”.

La entidad reiteró que “estas modificaciones responden a los principios de transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, así como al acceso oportuno a la información pública que rige este procedimiento de contratación”.

La Enmienda No. 6 ya se encuentra disponible para consulta de los interesados a través de los canales oficiales, tanto en la plataforma Panamá Compra como en el portal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).