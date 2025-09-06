MIDES entregó Tarjetas Clave Social a nuevos beneficiarios en Herrera y Los Santos

Más de 1,842 panameños en situación de vulnerabilidad recibieron por primera vez su Tarjeta Clave Social, incorporándose a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

En un acto emotivo realizado en la Casa de la Cultura de Monagrillo, provincia de Herrera, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, acompañó a 85 beneficiarios que, entre aplausos y sonrisas, recibieron sus tarjetas. Entre ellos estaba Dionisia Atencio, de 68 años, paciente del Instituto Oncológico Nacional, quien llevaba tres años esperando esta inclusión.

“Esta transferencia me ayudará a cubrir gastos de transporte y medicamentos recetados para mi tratamiento”, compartió Atencio.

Otro de los nuevos beneficiarios es Modesto Poveda, agricultor de 72 años del distrito de Pesé, Herrera, quien expresó su gratitud tras siete años de espera:

“Pensé que este día nunca llegaría. Estoy contento porque ahora recibiré una transferencia que me permitirá comprar alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad”, comentó emocionado.

La ministra Carles reiteró que la prioridad de su gestión es garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes más lo necesitan.

“Estamos trabajando para que más panameños que viven en estado de vulnerabilidad, tengan acceso a los programas sociales”, señaló.

En la actividad participaron la Directora del MIDES de Herrera y Los Santos, Miriam Vásquez y Karina De Gracia, que reafirmaron su compromiso de seguir reformando los programas sociales.

Nuevos beneficiarios y distribución de apoyos

Durante este tercer pago de 2025, 1,842 ciudadanos fueron incluidos en los programas, de los cuales más del 70% son mujeres, reforzando el enfoque de género de la política social.

Además, en las provincias de Los Santos y Veraguas se incorporaron 157 y 117 beneficiarios respectivamente.

El tercer pago de 2025 está beneficiando a 186,793 ciudadanos en todo el país, con un desembolso de 54.4 millones de balboas.

De este total, 22,056 panameños habitan en áreas de difícil acceso, donde el MIDES también lleva ferias de salud, jornadas de vacunación y otros servicios básicos.

Actualmente, el 68.75 % de los beneficiarios son mujeres, quienes en su mayoría tienen a su cargo el cuidado familiar.

FUENTE: MIDES