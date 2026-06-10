Migración detecta a cinco extranjeras en condición irregular en Betania

Migración detecta a cinco extranjeras en condición irregular en BetaniaComo resultado de una alerta ciudadana que advertía sobre presuntas irregularidades en un establecimiento comercial de Betania, personal del Servicio Nacional de Migración llevó a cabo un operativo de verificación en el que detectó a cinco ciudadanas extranjeras que incumplían las disposiciones legales vigentes en el país.

Durante la diligencia, los inspectores migratorios identificaron a una ciudadana de nacionalidad colombiana con la estadía vencida y sin el permiso correspondiente para trabajar. Asimismo, la institución informó que se ubicó a otras cuatro extranjeras que ejercían labores remuneradas sin la autorización exigida por la legislación laboral panameña.

Las personas involucradas fueron trasladadas a las instalaciones pertinentes para los trámites administrativos correspondientes, conforme a lo establecido en las normas migratorias nacionales.