Migración detecta en Chitré a ciudadano colombiano vinculado al esquema de cobro “gota a gota”

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó sobre la detección de un ciudadano de nacionalidad colombiana durante el operativo denominado Perseus, desarrollado en el distrito de Chitré.

De acuerdo con el reporte de la institución, el extranjero estaría vinculado a la modalidad de cobro diario conocida como “gota a gota”, actividad que, según las autoridades migratorias, sería incompatible con su estatus migratorio en Panamá.

Como parte del procedimiento, el ciudadano será trasladado al Centro de Detención Administrativo Migratorio Masculino, donde permanecerá bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan las actuaciones migratorias correspondientes.