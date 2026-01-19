Migración Panamá rechaza a dos colombianos con antecedentes penales

Dos ciudadanos colombianos fueron inadmitidos durante labores de control migratorio, en Puerto Obaldía, luego de verificaciones que confirmaron la existencia de impedimentos vigentes y antecedentes penales de gravedad, informaron este lunes del Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo con Migración, “en el primer caso, el ciudadano presentaba antecedentes por delitos relacionados con sustancias ilícitas, además de mantener alertas activas en los sistemas migratorios, razón por la cual fue retornado al territorio colombiano conforme a los procedimientos establecidos”.

En tanto, el segundo caso correspondió a un ciudadano con una condena penal vigente por homicidio agravado, quien fue inadmitido y entregado a las autoridades colombianas, en coordinación con los organismos de seguridad del país vecino, detallaron del SNM.