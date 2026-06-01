Ministerio de Seguridad solicita información para localizar a evadidos de La Joyita

El Ministerio de Seguridad (Minseg) solicitó este lunes, 1 de junio, la colaboración de la ciudadanía para localizar a las personas privadas de libertad que permanecen evadidas tras los incidentes registrados en el centro penitenciario Centro Penitenciario La Joyita.

”Las autoridades confirman, además, que la mayoría de las personas privadas de libertad que se evadieron del centro penitenciario durante los incidentes han sido localizadas y retornadas a custodia”, indicó el Ministerio de Seguridad.

”Asimismo, exhorta a la población a suministrar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de las personas evadidas, utilizando los canales habilitados por las autoridades”, señala el comunicado.

La entidad informó que la situación fue controlada mediante una intervención coordinada de los estamentos de seguridad, lo que permitió restablecer el orden dentro del recinto penitenciario.

”Los hechos registrados hoy en el Centro Penitenciario La Joyita fueron atendidos mediante la intervención coordinada de los estamentos de seguridad, restableciendo el orden y la normalidad dentro del recinto”, señaló la institución.

”Como parte de la respuesta institucional, se implementaron las medidas operativas necesarias para asegurar las instalaciones, reforzar la seguridad y mantener el control de la situación. Paralelamente, se desarrollan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos”, agrega el comunicado.

Las autoridades también informaron que la mayoría de las personas privadas de libertad que escaparon durante los incidentes ya fueron ubicadas y regresadas a custodia. Sin embargo, no revelaron la cantidad de evadidos ni los recapturados.