Ministerio de Vivienda impulsa el Congreso de Ordenamiento Territorial y Resiliencia

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) realizó este viernes el Congreso de Ordenamiento Territorial y Resiliencia en la Ciudad de las Artes, con el objetivo de promover la integración de múltiples disciplinas y sectores en los procesos de planificación territorial del país.

Durante la inauguración, el jefe de esa cartera, Jaime Jované, destacó que este encuentro busca impulsar el desarrollo territorial desde una perspectiva sostenible, promoviendo la articulación de redes locales de producción y cooperación y reconociendo la función social del ordenamiento territorial en el país.

Jované expresó “queremos fomentar acciones que surjan desde un contexto rural y fortalecer la gestión territorial como herramienta para construir comunidades más inclusivas.

El congreso reunió a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, la academia y la sociedad civil, en un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que busca transformar los territorios bajo un enfoque participativo y de sostenibilidad.

Asimismo, se abordó la gestión del riesgo como eje transversal en la planificación territorial, destacando su importancia para el desarrollo de viviendas seguras y sostenibles en todo el país.

Por su parte, Ana Leticia Aguilar, representante de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), subrayó que hablar de ordenamiento territorial implica reconocer los desafíos estructurales que enfrentan los países de la región, como el cambio climático, la desigualdad, la expansión urbana desordenada y la pérdida de recursos naturales.

“Estos problemas tienen una raíz común que debe ser regulada y planificada de manera integral”, señaló Aguilar.