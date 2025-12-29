Ministerio Público allana la Alcaldía de Arraiján por demolición de monumento chino

El Ministerio Público (MP), en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), realizó este lunes diligencias de allanamiento en las oficinas de la Alcaldía de Arraiján, como parte de las investigaciones relacionadas con la demolición del monumento conmemorativo por los 150 años de la presencia china en Panamá, ubicado en el mirador del Puente de las Américas.

De acuerdo con información confirmada, las acciones iniciaron tras una inspección ocular efectuada más temprano en el sitio donde se encontraba la estructura, demolida el pasado sábado por orden municipal, hecho que generó amplia polémica a nivel nacional e internacional.

Las diligencias del Ministerio Público se desarrollaron primero en la sede central del Municipio de Arraiján, en Arraiján cabecera, y posteriormente se extendieron a la sede temporal de la alcaldía en Hato Montaña, donde los investigadores recopilaron documentación y otros elementos que podrían estar vinculados con la decisión administrativa que derivó en la demolición del monumento.

Según reportes, el allanamiento forma parte de un proceso de verificación para determinar si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades penales, especialmente en lo relacionado con permisos, competencias legales y el cumplimiento de normas de patrimonio y relaciones internacionales.

El caso ha provocado reacciones de distintos sectores, incluyendo pronunciamientos diplomáticos y llamados a esclarecer lo ocurrido, mientras el Ministerio Público mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas diligencias en los próximos días.