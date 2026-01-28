Ministra de Gobierno defiende innovaciones en el sistema de justicia comunitaria ante la Asamblea

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, compareció este miércoles 28 de enero de 2026 ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. El objetivo de su intervención fue presentar los avances, desafíos y proyecciones del sistema de justicia comunitaria en el país, así como aclarar informaciones que circulan en redes sociales.

Durante su intervención, la titular de Gobierno señaló que ha sido necesario comprender los procedimientos de otras instituciones relacionadas para materializar las medidas que se están implementando actualmente.

“Inicié con un recorrido a nivel nacional y creo que ya he alcanzado a los 487 jueces de paz que se encontraban en funciones al momento en que realizamos la reforma de la Ley de Justicia Comunitaria”, explicó Montalvo.

Por su parte, los diputados plantearon sus interrogantes, las cuales se centraron principalmente en la desvinculación de funcionarios de sus posiciones y el impacto de la política en la justicia comunitaria.

Finalmente, se informó que el Ministerio de Gobierno continuará reforzando las capacitaciones para jueces comunitarios y optimizando la coordinación interinstitucional. Asimismo, se busca dotar a los juzgados comunitarios de los recursos y herramientas necesarios para responder de manera efectiva a las necesidades de la población.