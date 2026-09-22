Ministro de Educación aborda desafíos del sistema educativo con autoridades de la Conferencia Episcopal

El ministro de Educación, Ventura Vega, sostuvo una reunión con las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal de Panamá, con quienes abordó la situación actual del sistema educativo y las acciones necesarias para su fortalecimiento y modernización, informó el Ministerio de Educación (Meduca).

En el encuentro participaron monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia Episcopal; el cardenal José Luis Lacunza, obispo emérito de David; monseñor Luis Enrique Saldaña, obispo de David y encargado de Educación de la Conferencia Episcopal; monseñor Rafael Valdivieso Miranda, obispo de Chitré, y el presbítero Jorge Eliécer Rivera-Rodríguez, rector de la Universidad Católica Santa María La Antigua.

Durante la reunión, Vega planteó la necesidad de reorientar y modernizar la educación nacional, incluyendo la actualización de la legislación educativa para responder a las nuevas necesidades y realidades del país, detalló el Meduca.

Otro de los temas abordados fue la salud mental de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, destacándose la importancia de impulsar acciones coordinadas que contribuyan al bienestar integral.

El ministro expresó su disposición de trabajar de manera conjunta con la Conferencia Episcopal de Panamá para generar espacios de diálogo y colaboración que contribuyan a la transformación y fortalecimiento del sistema educativo.

Por su parte, los representantes de la Conferencia Episcopal manifestaron su disposición de aportar, desde sus respectivos espacios, a las iniciativas encaminadas a atender los principales desafíos que enfrenta la educación panameña, según informó el Meduca.