Ministros hacen balance de sus principales logros

Al cumplirse dos años de la actual administración, varios ministros del Órgano Ejecutivo presentaron un balance de los principales logros de sus instituciones durante los periodos de gestión

Tras el inicio del tercer periodo administrativo del actual gobierno, ministros del Órgano Ejecutivo destacaron, en entrevistas concedidas a Metro Libre, los principales avances alcanzados por sus respectivas carteras durante sus años de gestión. Entre los temas abordados mencionaron la recuperación de infraestructura, las reformas en el sistema penitenciario, las inversiones en la construcción y rehabilitación de puentes y carreteras, la atención y protección de los panameños en el exterior, así como las modificaciones implementadas en el sistema educativo. Entre los ministros que ofrecieron un balance de su gestión se encuentran el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

Lucy Molinar destaca avances

ml | La ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que en estos dos años de administración “uno de los principales logros ha sido sentar las bases del modelo educativo que impulsamos, mediante la implementación de procesos transparentes y el fortalecimiento de la planificación institucional”. En cuanto a infraestructura, la ministra informó que se entregaron más de 64 centros educativos en diferentes regiones, como parte de los esfuerzos para ampliar y modernizar la red de escuelas.

El gobierno ha recuperado obras en todo el territorio nacional

ml | El ministro de la presidencia, Juan Carlos Orillac, mencionó que con este nuevo periodo “tenemos que lograr los avances que requiere el país en materia de finanzas. Hemos recuperado muchas obras que estaban en abandono por gobiernos anteriores y ya la población se está beneficiando de esos cambios. Es importante señalar que haber salido de las listas internacionales, nos ha llevado a que Panamá vuelva a ser el centro del mundo”.

Diez custodios han sido destituidos por corrupción en las cárceles

ml | Ya han sido destituidos 10 custodios por presuntos actos vinculados a la corrupción dentro del sistema penitenciario, informó la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. La funcionaria aseguró que, desde el inicio de su gestión, conocían la realidad que enfrentaban las prisiones y que se emprendió un proceso de depuración para desarticular las redes de corrupción que existen dentro de todos los penales.

MOP impulsa proyectos por $1,700 millones, según el ministro Andrade

ml | El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que la cartera mantiene en ejecución proyectos por un monto de 1,700 millones de dólares. Además, señaló que actualmente se trabaja en la construcción de 50 puentes tipo zarzo y que, durante la próxima semana, se espera publicar la licitación para otros 50 puentes. En cuanto a la ampliación de la Vía España, indicó que el contrato está próximo a ser refrendado.

Un panameño desaparecido tras terremoto en Venezuela