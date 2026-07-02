Ministros hacen balance de sus principales logros

Tras el inicio del tercer periodo administrativo del actual gobierno, ministros del Órgano Ejecutivo destacaron, en entrevistas concedidas a Metro Libre, los principales avances alcanzados por sus respectivas carteras durante sus años de gestión.Entre los temas abordados mencionaron la recuperación de infraestructura, las reformas en el sistema penitenciario, las inversiones en la construcción y rehabilitación de puentes y carreteras, la atención y protección de los panameños en el exterior, así como las modificaciones implementadas en el sistema educativo.Entre los ministros que ofrecieron un balance de su gestión se encuentran el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; la ministra de Educación, Lucy Molinar; el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade; y el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.