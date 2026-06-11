Minsa confirma nuevo caso de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso importado de sarampión mediante una prueba de RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES).

El caso corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, quien ingresó al país el 2 de junio de 2026 a través del puesto fronterizo de Paso Canoas. El paciente inició síntomas el 4 de junio con fiebre y presentó erupción cutánea el 9 de junio, acompañada de afecciones gastrointestinales, informó la institución en un comunicado.

La investigación identificó antecedentes de exposición a familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes del inicio de los síntomas. Asimismo, se confirmó que el paciente no contaba con registro de vacunación contra esta enfermedad.

La persona acudió a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí el 10 de junio, donde se notificó oportunamente la sospecha clínica a las autoridades sanitarias. Tras el aviso, se activaron de inmediato los Equipos de Respuesta Rápida, los cuales ejecutaron en menos de 24 horas las acciones de aislamiento, seguimiento de contactos, toma de muestras y vacunación de las personas expuestas.

Actualmente, el paciente permanece hospitalizado y en aislamiento en una instalación de salud, reportándose en buen estado general.

A la fecha, el país registra dos casos importados de sarampión y uno relacionado con la importación. Adicionalmente, cinco casos sospechosos continúan bajo investigación para determinar su posible vínculo con los tres confirmados.

Como parte de las medidas de control y prevención, se han desarrollado actividades de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en las regiones de salud de Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, áreas que visitó el paciente durante el período de transmisibilidad.