Minsa desmiente supuestas “vacantes abiertas” difundidas en redes sociales

El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que una imagen que circula en distintas redes sociales, en la que se anuncian supuestas “vacantes abiertas”, es falsa y no proviene de ninguna de sus plataformas oficiales.

La institución reiteró que: no ha emitido ningún anuncio de contratación reciente y enfatizó que la información compartida por terceros puede inducir a engaños o fraudes.

El Minsa exhortó a la población a verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria consultando únicamente canales oficiales y cuentas verificadas, a fin de evitar caer en noticias falsas o proporcionar datos personales a fuentes no autorizadas.