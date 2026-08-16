Minsa inaugura Clínica para atención integral de ITS, VIH y SIDA en Las Tablas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, a través de la Región de Salud de Los Santos, inauguró la Clínica Amigable para la Prevención y Atención Integral de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y SIDA, ubicada en el Minsa-Capsi de Las Tablas.

Mediante una nota de prensa el Minsa detalló que la nueva clínica fortalece las acciones de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral, ofreciendo un espacio basado en la confidencialidad, el respeto, la dignidad y la no discriminación.

Asimismo manifestó que, esta iniciativa se suma a los esfuerzos internacionales de respuesta al VIH, entre ellos el PEPFAR, programa del Gobierno de Estados Unidos creado en 2003, que apoya la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Durante el acto inaugural, el director regional de Salud de Los Santos, Antonio González González, destacó la importancia de brindar servicios accesibles y oportunos, promoviendo una atención que permita a las personas recibir orientación y cuidados sin temor al estigma.

La actividad contó con la participación del gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, el representante de la Sección de ITS/VIH/SIDA del MINSA Sede, doctor Johnny Castillo, además de autoridades, invitados especiales, representantes de la sociedad civil.