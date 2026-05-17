Minsa intensifica vacunación contra el sarampión tras casos importados

Una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión, encabezada por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa), se ha desplegado de manera simultánea en diversos puntos estratégicos del país durante el fin de semana, informaron las autoridades salud.

Las acciones de salud pública se activaron con fuerza tras confirmarse casos importados de la enfermedad en ciudadanos extranjeros que ingresaron al territorio nacional.Como parte de esta movilización masiva, diversas instalaciones han reportado una alta actividad desde las primeras horas del día.

Tal es el caso del Centro de Salud Emiliano Ponce, ubicado en el corregimiento de Calidonia, donde los equipos técnicos iniciaron desde muy temprano con la aplicación de las dosis contra el sarampión a la población local.

De manera paralela, las regiones de salud han implementado un estricto protocolo ante cualquier caso sospechoso mediante una estrategia técnica denominada “perifoco”.

En ese contexto, Milagros Bosque, jefa de enfermería del Policentro de Parque Lefevre, otro de los puntos de atención clave en la capital, explicó que “esta intervención consiste en visitar directamente la vivienda del paciente sospechoso y realizar un barrido de vacunación en 20 casas a la redonda para contener la propagación del virus”.

“Tenemos que vacunar a todos los niños, a los que tengan su esquema completo se registra, y a quienes les falte la vacuna se les coloca. Esto aplica tanto para niños como para adultos, porque la enfermedad puede afectar a ambos”, señaló Bosque.

Las autoridades sanitarias advierten que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por gotitas de saliva, y que representa un peligro mortal, especialmente para los niños.La medida más eficaz contra el sarampión es la prevención mediante la vacunación y el esquema oficial consta de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda al año y medio.

El Minsa informó que no se han detectado nuevos casos de sarampión en el país, tras realizar un estricto seguimiento a 439 contactos directos de las dos personas diagnosticadas recientemente con los casos importados.

Recalcó que sus equipos de respuesta rápida mantienen una vigilancia activa en regiones clave como Bocas del Toro, Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Chiriquí, Panamá Este, Colón y Coclé, resultando negativas todas las personas monitoreadas hasta el momento.

Disponibilidad de vacunas contra Influenza y Virus Sincitial RespiratorioA la par de las jornadas especiales contra el sarampión que se realizaron durante el fin de semana, el sistema de salud mantiene la atención regular de lunes a viernes para la aplicación de otras vacunas prioritarias.

Las dosis contra la influenza están disponibles en los centros de salud en un horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m.

El corte de atención a las dos de la tarde responde a la necesidad de resguardar estrictamente la cadena de frío de los biológicos.

Finalmente, se reiteró el llamado urgente a las embarazadas y adultos mayores para que acudan a vacunarse contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), otro agente infeccioso que ataca el sistema respiratorio y que puede causar complicaciones graves o la muerte en estas poblaciones vulnerables.