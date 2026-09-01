Minsa lanza campaña contra la venta de medicamentos falsificados

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó este martes la campaña “¡Cuidado! Un medicamento falsificado puede costarte la vida”, con el objetivo de combatir la fabricación y el comercio ilícito de estos productos. La iniciativa busca fortalecer la vigilancia, fiscalización y control de fármacos que circulan sin registro sanitario en el país. “Un medicamento falsificado no es solo un producto ilegal, es una amenaza directa contra la salud”, señaló la entidad en un comunicado.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó los peligros de consumir este tipo de sustancias. “Estos productos pueden no contener el principio activo que declaran, tener cantidades incorrectas o incluir sustancias peligrosas, lo que puede impedir que un tratamiento funcione y provocar graves complicaciones”, indicó. Para el Minsa, el consumo de fármacos ilícitos pone en riesgo la efectividad de los tratamientos y la vida de los pacientes.

Ante esta situación, las autoridades habilitaron canales oficiales para que la población realice sus denuncias. El director nacional de Farmacia y Drogas, Uriel Pérez, informó que los ciudadanos pueden ingresar al portal web [https://dnfd.minsa.gob.pa](https://dnfd.minsa.gob.pa) y presentar su reporte de forma anónima para ser investigado. Pérez detalló que durante el presente año se han realizado múltiples cancelaciones de registros sanitarios de medicamentos y productos cosméticos que circulaban ilegalmente. “Con el apoyo de las otras entidades se ha logrado decomisar estos productos y presentar las denuncias ante el Ministerio Público”, agregó.

Según datos del Minsa, en 2025 la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas decomisó 25 mil kilos de productos falsificados. La campaña cuenta con el respaldo de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y la Universidad de Panamá.