Minsa: Panamá acumula 20 muertes por influenza en lo que va de 2026

Panamá acumula 20 muertes por influenza en lo que va del año, según el más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa) correspondiente a la semana epidemiológica N.° 5, que abarca del 1 al 7 de febrero.

Solo en la semana epidemiológica No.5 se notificaron 2 defunciones, explicaron en el informe.

Precisaron que, de las 20 defunciones, el 90% carecía de la vacuna contra la influenza, mientras que el 10% presentaba factores de riesgo asociados a la edad o padecimientos metabólicos, cardiovasculares y renales.

En cuanto al dengue, se contabilizan 822 casos de dengue a nivel nacional. De esa cifra, 727 casos son sin signos de alarma, 92 con signos de alarma y se reporta 3 casos de dengue grave.

Respecto a la enfermedad por Virus Oropouche, durante la semana epidemiológica No.5, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no notificó nuevos casos. Se actualizó un caso de la semana anterior correspondiente a la Comarca Ngabe Buglé. Para un acumulado de cinco casos.