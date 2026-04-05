Minsa rechaza acto de violencia contra trabajadora en Colón

El Ministerio de Salud condenó enérgicamente un hecho de violencia registrado en la provincia de Colón, donde una funcionaria de salud fue privada de su libertad dentro de una sede regional.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente ocurrió el sábado 4 de abril, cuando un sujeto ingresó a las instalaciones de salud en la Costa Atlántica y cometió el acto contra la trabajadora mientras esta se encontraba en su turno.

La entidad informó que la profesional recibió atención médica integral inmediata y contará con acompañamiento psicológico, al tiempo que se activaron los protocolos institucionales de protección a víctimas de violencia. Asimismo, se mantiene coordinación con las autoridades competentes para garantizar su derecho a la privacidad, la salud y la justicia.

El Minsa también anunció que brindará respaldo a la funcionaria en los ámbitos laboral, legal y de salud, además de ordenar la revisión inmediata de los protocolos de seguridad en todas las instalaciones de la Región de Salud de Colón.

Por su parte, se confirmó que el presunto implicado fue aprehendido gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional de Panamá y puesto a órdenes de la fiscalía correspondiente.

La institución reiteró su compromiso con la protección del personal de salud y aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.