Minsa recomienda garantizar el consumo adecuado de vitaminas y minerales en la infancia

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a los padres de familia a asegurar una adecuada ingesta de vitaminas y minerales durante los primeros años de vida de los niños, con el objetivo de prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar su crecimiento, desarrollo y bienestar.

El pediatra gastroenterólogo del Minsa, José Sension, explicó que las multivitaminas contribuyen al desarrollo neurológico y cognitivo, favorecen la cicatrización de heridas, ayudan a prevenir enfermedades respiratorias y fortalecen el sistema inmunológico. Destacó que la etapa más importante para garantizar estos nutrientes es la primera infancia, entre los 1 y 5 años de edad.

Sension señaló que nutrientes como la vitamina A son fundamentales para prevenir problemas de visión, mientras que minerales como el hierro ayudan a evitar la anemia y favorecen un adecuado desarrollo físico y cognitivo.

Por su parte, la nutricionista del Minsa, Carmen Montenegro, recordó que las vitaminas son indispensables en todas las etapas de la vida y deben obtenerse principalmente a través de una alimentación equilibrada. Explicó que frutas y vegetales de diferentes colores aportan distintas vitaminas esenciales: la papaya, el mango y la zanahoria son ricos en vitamina A; los cítricos contienen vitamina C; las semillas y frutos secos aportan vitamina E; y cereales como la avena son fuente de vitaminas del complejo B.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la deficiencia de vitaminas puede ocasionar problemas de salud como ceguera nocturna, raquitismo, anemia ferropénica y complicaciones respiratorias.

Finalmente, el Minsa recomendó evitar la automedicación y no administrar suplementos vitamínicos sin supervisión profesional, ya que minerales como el hierro y el zinc requieren dosis específicas según la edad y las necesidades particulares de cada niño. La institución reiteró que una alimentación variada y rica en frutas y vegetales constituye la mejor fuente de vitaminas y minerales para la población infantil.