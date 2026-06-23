Minsa recomienda garantizar el consumo adecuado de vitaminas y minerales en la infancia

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a los padres de familia a asegurar una adecuada ingesta de vitaminas y minerales durante los primeros años de vida de los niños, con el objetivo de prevenir deficiencias nutricionales que puedan afectar su crecimiento, desarrollo y bienestar.El pediatra gastroenterólogo del Minsa, José Sension, explicó que las multivitaminas contribuyen al desarrollo neurológico y cognitivo, favorecen la cicatrización de heridas, ayudan a prevenir enfermedades respiratorias y fortalecen el sistema inmunológico. Destacó que la etapa más importante para garantizar estos nutrientes es la primera infancia, entre los 1 y 5 años de edad.Sension señaló que nutrientes como la vitamina A son fundamentales para prevenir problemas de visión, mientras que minerales como el hierro ayudan a evitar la anemia y favorecen un adecuado desarrollo físico y cognitivo.Por su parte, la nutricionista del Minsa, Carmen Montenegro, recordó que las vitaminas son indispensables en todas las etapas de la vida y deben obtenerse principalmente a través de una alimentación equilibrada. Explicó que frutas y vegetales de diferentes colores aportan distintas vitaminas esenciales: la papaya, el mango y la zanahoria son ricos en vitamina A; los cítricos contienen vitamina C; las semillas y frutos secos aportan vitamina E; y cereales como la avena son fuente de vitaminas del complejo B.Las autoridades sanitarias advirtieron que la deficiencia de vitaminas puede ocasionar problemas de salud como ceguera nocturna, raquitismo, anemia ferropénica y complicaciones respiratorias.Finalmente, el Minsa recomendó evitar la automedicación y no administrar suplementos vitamínicos sin supervisión profesional, ya que minerales como el hierro y el zinc requieren dosis específicas según la edad y las necesidades particulares de cada niño. La institución reiteró que una alimentación variada y rica en frutas y vegetales constituye la mejor fuente de vitaminas y minerales para la población infantil.