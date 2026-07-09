Minsa refuerza vigilancia por tos ferina y reporta 49 casos en el país

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) reforzó las acciones de vigilancia epidemiológica frente a la tos ferina y reiteró el llamado a la población a mantener al día el esquema nacional de vacunación, el cual contempla dosis durante el embarazo y a los 2, 4, 6 y 18 meses, además de refuerzos a los 4 y 10 años de edad.

Al respecto, la doctora Yadira de Moltó, encargada de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas, explicó que un solo caso ya representa un brote. Además, informó que este año se ha registrado la defunción de un menor de un año asociada a la falta de un esquema de vacunación completo.

El informe del Minsa detalla que hasta el 6 de julio de 2026 se han confirmado 49 casos en nueve regiones de salud, lideradas por Panamá Metro (14) y la comarca Ngäbe Buglé (13), además de Panamá Oeste (7), Colón (6), Chiriquí y San Miguelito con tres casos cada una, mientras que la comarca Guna Yala, Panamá Norte y Panamá Este reportan un caso cada una.

La especialista insistió en la importancia de que las mujeres embarazadas reciban la vacuna Tdap durante el último trimestre de gestación, una medida clave para transmitir anticuerpos al bebé antes de su nacimiento y protegerlo de esta enfermedad de alto impacto.

Las autoridades recalcaron que la enfermedad inicia como un resfriado común, pero puede evolucionar tras dos o tres semanas hacia una tos seca y paroxística que provoca vómitos y dificultad para respirar.

Por ello, instan a quienes presenten una tos persistente por más de 14 días a acudir al médico, aplicar la etiqueta respiratoria y evitar el contacto con la población vulnerable, mientras el Minsa continúa con el tratamiento y control de los contactos para cortar la cadena de transmisión.