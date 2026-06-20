Minsa retira del mercado desodorante Lactovit tras alerta sanitaria

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato del mercado panameño de todos los lotes del producto Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente).

La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. 085 del 3 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y se sustenta en una alerta internacional emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Según las investigaciones técnicas realizadas, el producto contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), también conocido como Butilfenil Metilpropional, una sustancia prohibida por la normativa europea debido a que está clasificada como carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR).

Asimismo, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea concluyó que este ingrediente representa un riesgo para la salud humana, razón por la cual fue incorporado a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos y de cuidado personal.

El producto afectado corresponde al Lactovit Desodorante Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente), con registro sanitario No. 94662, vigente originalmente hasta el 9 de febrero de 2027. El fabricante es Laboratorios Genesse, S.L., de España, mientras que su distribución en Panamá está a cargo de Agencias Motta, S.A.

Como parte de las medidas adoptadas, el Minsa instruyó a distribuidoras, farmacias y establecimientos comerciales a retirar de manera inmediata cualquier lote disponible del producto.

Además, las empresas responsables de su comercialización deberán presentar ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, en un plazo máximo de 30 días calendario, un informe detallado sobre el proceso de retiro, incluyendo la cantidad de unidades inmovilizadas.

Por otro lado, la entidad informó que mantendrá operativos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la disposición y garantizar la protección de la salud de la población.