Minsa: Un nuevo lote de vacunas contra el sarampión llegará a Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de 100 mil dosis adicionales de la vacuna contra el sarampión, las cuales arribarán al país entre el 12 y el 21 de junio.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, detalló que este lote reforzará el abastecimiento nacional ante el aumento de la demanda, generado por el llamado a la población a vacunarse antes de viajar a los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Actualmente estamos redistribuyendo vacunas desde las regiones con menor demanda hacia aquellas donde la solicitud ha sido mayor, como las regiones Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí”, explicó Hewitt.

La funcionaria reiteró que el fármaco continúa disponible en todas las instalaciones de salud del país y aclaró que Panamá no registra casos autóctonos de sarampión, sino únicamente dos importados y uno por contacto directo.

Desde 1979, el país ha aplicado de manera gratuita más de 11 millones de dosis contra esta enfermedad como parte de sus estrategias de prevención y salud pública.

Ante el inicio del Mundial de Fútbol, Hewitt insistió en la importancia de la inmunización. “Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, señaló.

Asimismo, informó que la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene activo un Plan Nacional de Contingencia para garantizar una respuesta oportuna y coordinada ante posibles casos sospechosos.