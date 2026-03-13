MINSA y CSS avanzan en compra conjunta para garantizar medicamentos

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud (Minsa), Eric Conte, informó que la Comisión para la Evaluación de Desabastecimiento Crítico avanza en el proceso de compra conjunta de medicamentos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en las instalaciones públicas de salud del país.

Conte explicó que “este viernes se abordó la fase relacionada con el proceso de contratación, en la que participaron equipos de compras y asesoría legal de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Minsa, con la finalidad de acordar los pliegos de cargos, realizar la homologación con los proveedores y definir las cantidades de medicamentos que cada entidad adquirirá”.

El funcionario detalló que el objetivo es que en las próximas semanas se realicen los actos públicos de contratación a través del portal Panamá Compra, en los que podrán participar las empresas constituidas en el país y autorizadas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Indicó que “en esta compra conjunta participan el Minsa, CSS y los patronatos de importantes centros hospitalarios del país, entre ellos el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital José Domingo de Obaldía”.

“Cada institución realizará el pago correspondiente a los proveedores. Lo que hacemos como entidades es reunirnos, establecer las cantidades necesarias, definir un precio de referencia y posteriormente convocar a todas las empresas constituidas en Panamá y autorizadas por la Dirección de Farmacia y Drogas para que participen en el acto público de contratación”, explicó Conte.

Añadió que, una vez adjudicado el proceso, se establecerán los plazos de entrega de los medicamentos, que oscilarán entre 30 y 60 días, mientras cada institución formaliza internamente la documentación contractual correspondiente.

El director de Medicamentos e Insumos destacó que esta estrategia responde a un principio de economía de escala, que permite adquirir mayores volúmenes de medicamentos a mejores precios, sin comprometer la calidad de los productos.

Dentro de la compra conjunta se contempla la adquisición de medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos y tratamientos utilizados para pacientes con cáncer, entre otros fármacos esenciales para la atención médica en el sistema público.

Conte adelantó que las convocatorias para estos actos públicos de contratación podrían realizarse durante el mes de abril.

Explicó, además, que la Ley 419 del 2 de febrero de 2024 establece que la CSS y el Minsa deben coordinar compras conjuntas, especialmente de medicamentos de difícil adquisición y de aquellos que no deben faltar en las instalaciones públicas de salud.

En este proceso, la Comisión de Desabastecimiento Crítico también ha realizado reuniones técnicas con farmacéuticos y médicos para revisar y definir cuáles medicamentos deben ser priorizados dentro del listado de compra.

El funcionario indicó que esta fase del proceso continúa inicialmente con la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, mediante el cual se oficializan 375 renglones de medicamentos que formarán parte de esta compra conjunta.

La Comisión para la Evaluación de Desabastecimiento Crítico, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 20 del 19 de septiembre de 2025, está integrada por el Minsa, CSS, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico de Panamá, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.