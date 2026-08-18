Misión médica israelí brinda atención a residentes de El Chorrillo

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, participó este 18 de agosto en la jornada de atención de una misión médica israelí que brinda servicios de salud a residentes de El Chorrillo.

“Esta es la diplomacia que impulsa el presidente Mulino: Una diplomacia que no se queda solo en acuerdos, sino que se traduce en resultados concretos”, manifestó el canciller durante su visita al Centro de Salud de El Chorrillo.

Destacó, además, que el acuerdo de cooperación suscrito recientemente entre Panamá e Israel contempla áreas como salud, agricultura, biología, comercio, investigación y agua.

Martínez-Acha también agradeció al Gobierno de Israel y a los especialistas que participan en la jornada, y resaltó la presencia de jóvenes israelíes que acompañan a los médicos en las labores de servicio comunitario.

Por su parte, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, agradeció a las autoridades panameñas que hacen posible la misión médica, en particular a la Cancillería, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Despacho de la Primera Dama.

El diplomático destacó la participación de cinco especialistas del Tel Aviv Sourasky University Medical Center, quienes permanecerán hasta este viernes días en Panamá para atender pacientes de El Chorrillo.

La misión está integrada por la ginecóloga obstetra y jefa de misión, Ronit Almog; el ginecólogo obstetra Ido Laskov; el pediatra Daniel Rabinovich; la oftalmóloga Dana Zvi Loberman; y el optómetra, Nathanel Yaakob Sillam.

Como parte de la jornada, el Despacho de la Primera Dama habilitó dos unidades móviles equipadas para ampliar la atención preventiva y médica, con servicios de mamografía, audiometría y optometría.