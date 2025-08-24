Monseñor Ulloa: “Aunque haya decepción, no hay derrota”

Este domingo, 24 de agosto, monseñor José Domingo Ulloa celebró la eucaristía dominical desde la Capilla de la Universidad Católica Santa María de La Antigua, donde hizo un llamado a luchar y mantener la esperanza de un mejor país.

Ulloa indicó que aunque se viven tiempos difíciles, donde muchos ciudadanos están decepcionados por distintas situaciones, no hay que perder la esperanza.

"Por eso, aunque haya decepción, no hay derrota. Aunque haya desencanto, permanece viva la esperanza", expresó.

Destacó que, "vivimos tiempos donde la decepción es comprensible. Muchos han perdido la confianza en la política, porque la mala política –esa que se mueve por intereses personales y no por el bien común– ha dejado heridas profundas en nuestra sociedad. Hemos sido testigos de cómo la corrupción, la falta de visión y los intereses egoístas han afectado el futuro de generaciones enteras".

"Sí, es cierto: nos han robado muchas cosas. Nos han robado la transparencia de los procesos, la confianza en las instituciones, la seguridad de un porvenir digno", agregó monseñor.

"Y, sin embargo, hay algo que no han podido robarnos: la fuerza espiritual y moral de nuestro pueblo. El corazón panameño sigue palpitando con valores que resisten cualquier crisis:

- La solidaridad, que aflora en cada catástrofe o en cada necesidad común.

- La honradez, que todavía resplandece en tantos hombres y mujeres anónimos.

- La fe, que sostiene a nuestras familias en medio de la prueba.

- El amor a la tierra, que hace que soñemos con un país mejor”, mencionó Ulloa.