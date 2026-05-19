MOP proyecta entrega del Cuarto Puente para 2028 y alista rehabilitación del Puente de las Américas

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, detalló el estado de los megaproyectos viales del país, confirmando que el Cuarto Puente sobre el Canal registra un 35% de avance y su entrega está programada para diciembre de 2028. El titular del MOP justificó además la firma de una reciente adenda destinada al rediseño del Intercambiador Este de esta obra.

Respecto al Puente de las Américas, Andrade confirmó en el noticiero de Telemetro que las restricciones de movilización vigentes desde hace nueve años se mantendrán estrictamente. Aunque aclaró que la estructura actual es segura, enfatizó la necesidad de no abusar de ella mientras se realiza un estudio técnico para su futura licitación.

”La rehabilitación mayor consiste en el cambio de las losas, ya que el concreto está fatigado y requiere un reemplazo, no solo parches constantes. Vamos a mantener el puente bajo estas condiciones porque necesitamos cuidarlo como si fuera un bebé”, ilustró el ministro.

Esta intervención profunda, que tomaría cerca de un año, busca renovar pernos, piezas clave y pintura, garantizando que la estructura quede como nueva y funcione como una alternativa gratuita y segura frente al peaje del Cuarto Puente.

El reto del mantenimiento a largo plazo

El jefe de la cartera de Obras Públicas lamentó la histórica falta de planes de mantenimiento preventivo en las grandes infraestructuras del país. En ese sentido, reveló que el contrato original del Cuarto Puente no incluía este servicio, por lo que busca negociar una modificación.

”A esa estructura se le había quitado el mantenimiento. Buscaremos un acuerdo con la constructora para que asuma tres años de cuidado y, además, traspase esa tecnología y conocimientos a personal panameño”, explicó Andrade.

Finalmente, el ministro se refirió a la situación del Puente Centenario, señalando que tampoco contaba con un plan de sostenibilidad. Sin embargo, adelantó que actualmente está por finalizar un contrato de mantenimiento diseñado para poner dicha vía al día.