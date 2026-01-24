MOP realizará trabajos de tala y poda este domingo en acceso al Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este domingo 25 de enero, se estarán realizando trabajos de tala y poda de árboles y arbustos en la rampa de acceso de Balboa hacia el Puente de las Américas, específicamente en el lado derecho de la vía, como parte de las labores de mantenimiento programadas en esta importante infraestructura.

De acuerdo con la entidad, estas labores se desarrollarán en un horario comprendido entre 7:00 a.m. y 3:30 p.m., y forman parte del proyecto denominado “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”.

Asimismo, el MOP indicó en un comunicado que el área de intervención contará con la debida señalización preventiva y la presencia de personal de seguridad vial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios durante la ejecución de los trabajos.

En ese sentido, se solicita a los conductores que transitan por esta vía respetar la señalización colocada y atender las indicaciones del personal en sitio, a fin de prevenir incidentes y facilitar el desarrollo de las labores.

Finalmente, la entidad agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.